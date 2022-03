Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Origi ad un passo dal Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Origi, secondo i media inglesi, è sempre più vicino ai rossoneri. Mancano gli ultimi dettagli

Divock Origi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Il club rossonero ha individuato nel belga il profilo giusto per rinforzare l'attacco. Attaccante fisico, dotato di grande tecnica, può fare molto bene in un campionato meno intenso rispetto alla Premier League.

Secondo i media inglesi, in particolare l'Express, Origi sarebbe ad un passo dal Milan. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, compreso l'ingaggio del giocatore, ma comunque non dovrebbero esserci colpi di scena. Origi firmerà un contratto di quattro anni con il Diavolo. C'erano tanti club interessati al classe 1995, ma il club rossonero è stato bravo a muoversi in netto anticipo rispetto alla concorrenza. A proposito di calciomercato: ecco il colpo in difesa.