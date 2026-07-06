Il Milan mette la prima sul mercato e punta con molta forza e decisione a rinforzare il proprio reparto arretrato. L'obiettivo numero uno per la difesa, ormai si sa, è Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio. La trattativa è entrata ufficialmente nella sua fase più calda: l'accordo tra il club e il calciatore è già presente ed è totale, si attende solamente la fumata bianca tra le due parti.

Calciomrcato Milan, all-in su Gila

“Ore decisive per Gila. Stiamo attendendo l’esito tra la Lazio e Camano, l’agente di Mario Gila che è a Roma per sbloccare la trattativa tra Lazio e Milan. Tra Milan e Gila è tutto fatto, tra Lazio e Milan c’è questa trattativa in corso, il Milan è in stretto contatto con la Lazio non solo tramite Camano ma anche con contatti diretti tra le parti. Attendiamo, oggi è una giornata molto molto importante. Mi aspetto che tra oggi e domani si possa arrivare ad una risposta definitiva nell’ambito di Mario Gila".

A confermare l'imminente chiusura è stato l'esperto di mercatoche, tramite l'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha voluto fare il punto della situazione. SI prospettano delle ore cruciali per il futuro del calciatore spagnolo:

Come abbiamo potuto vedere, i contatti non si limitano solamente alla mediazione con l'agente, ma il club rossonero sta portando avanti dei colloqui serrati anche con il presidente biancoceleste Claudio Lotito proprio per limare gli ultimi dettagli e trovare una quadra definitiva. La dirigenza rossonera vuole regalare il prima possibile il rinforzo richiesto da Amorim, sperando di archiviare la pratica nel giro di pochissimo tempo.