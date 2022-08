Calciomercato Milan – Sfuma Onana: il giocatore passa al Lens | News

Niente Milan per Jean Onana. Con l'imminente arrivo di Vranckx alla corte di Stefano Pioli, i rossoneri non affonderanno il colpo per il centrocampista camerunese. Nessun problema per il calciatore, in quanto avrebbe già trovato una nuova squadra dove giocare. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Onana si trasferirà al Lens per 5 milioni di euro più bonus. Prevista anche una percentuale pari al 20% sulla futura rivendita del giocatore, il quale firmerà un contratto di cinque anni. Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.