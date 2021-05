Calciomercato Milan – Offerta del PSG per Theo Hernandez rifiutata | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe rifiutato un'offerta del PSG per Theo Hernandez

Theo Hernandez è un lusso che, al momento, solo il Milan può permettersi di avere in casa propria. Dopo aver concluso la sua seconda stagione con la maglia rossonera, le sirene di mercato sul terzino sinistro non mancano. Stando a quanto riportato da Christian Falk, giornalista tedesco del quotidiano 'Bild', la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe ricevuto un'offerta da parte del Paris Saint Germain per tentare di acquistare il laterale francese. Offerta prontamente rifiutata da parte del 'Diavolo' che non ha nessuna intenzione di cedere Theo Hernandez. Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan