Calciomercato Milan – Occasione Papu Gómez: scambio con il Siviglia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Papu Gómez, ex Atalanta, potrebbe far rientro in Serie A per indossare la maglia rossonera

Daniele Triolo

Occasione di calciomercato per il Milan. L'argentino Alejandro 'Papu' Gómez, classe 1988, ex fantasista dell'Atalanta oggi al Siviglia, nella Liga spagnola, può tornare nella nostra Serie A. Lo farebbe, appunto, per vestire la maglia rossonera. In cambio, alla squadra andalusa, andrebbe l'esterno offensivo Samu Castillejo. Lo ha riferito il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina.

Papu Gómez gioca nella fila dei 'Nerviónes' dallo scorso mese di gennaio, acquistato dalla 'Dea' per 5 milioni di euro. Nei suoi primi mesi in Spagna, ha totalizzato 3 gol e un assist in 18 gare di campionato, 2 presenze in Champions League e 3 in Coppa del Re.

Il calciatore sudamericano vorrebbe tornare in Italia, nonostante un contratto con il Siviglia fino al 30 giugno 2024 e il Milan potrebbe rappresentare la sua grande opportunità di rientrare nel nostro calcio e di riavvicinarsi alla famiglia. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>