Calciomercato Milan – Nuova formula per Junior Firpo: le ultime

Il Milan resta molto interessato a Junior Firpo, esterno sinistro del Barcellona. Una nuova formula potrebbe sbloccare l'operazione

Carmelo Barillà

Junior Firpo è sempre nei pensieri del Milan. L'esterno di proprietà del Barcellona è l'obiettivo primario per quanto riguarda la fascia sinistra. I rossoneri hanno individuato nel calciatore di origini dominicane l'elemento perfetto per fare da vice a Theo Hernández.

Dopo aver trattato Firpo già a gennaio, quando il giocatore preferì rimanere in Spagna per motivi personali, questa sessione di calciomercato sembra essere quella giusta per portare a termine l'operazione. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno parlando da settimane con i blaugrana per provare a sbloccare la trattativa e regalare a Stefano Pioli un elemento di sicura affidabilità.

Junior Firpo è un mancino, capace di agire sia da terzino sinistro che da esterno alto in un centrocampo a 5. In carriera si è ben disimpegnato anche da ala d'attacco, specialmente ai tempi del Betis Siviglia. Come detto, il Milan sta trattando il calciatore da diverse settimane e, nelle ultime ore, potrebbe essere arrivata la svolta decisiva.

Secondo quanto scrive il giornalista spagnolo Toni Juanmartì sul suo profilo Twitter, si sono registrati notevoli passi in avanti nei colloqui tra Milan e Barcellona. Entrambi i club vogliono definire l'operazione, ma ognuno deve fare un passo indietro affinché il tutto vada in porto. I catalani, infatti, vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre i rossoneri preferirebbero un prestito con diritto di riscatto.

Le due società, secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente dal giornalista di 'Sport.es', potrebbero incontrarsi a metà strada. Il Milan ha aperto alla possibilità di prendere il terzino in prestito con obbligo di riscatto, purché sia una cifra abbordabile per le casse rossonere. L'intesa, dunque, è possibile, a patto che il Barcellona abbassi leggermente le sue pretese.

Nelle ultime ore, inoltre, molte squadre di Premier League (West Ham in primis) hanno mostrato interesse per Junior Firpo. Il calciatore, però, preferirebbe la soluzione Milan a quella inglese. Si farà di tutto per accontentarlo e ora l'intesa tra le parti appare più vicina. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni