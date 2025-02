Calciomercato Milan, non solo Fulham: altra big di Premier su Chukwueze

Nelle ultime ore è emerso un retroscena relativo alla possibile operazione da 30 milioni che avrebbe potuto portare Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan, in Premier League e in particolare al Fulham. Un affare che poi non si è concretizzato e che ha visto il nigeriano rimanere dunque in rossonero. Non solo, perché per quanto non stia trovando tantissimo spazio e forse avesse intenzione di lasciare Milanello nella sessione invernale, sembra addirittura che non ci siano piste aperte nemmeno per mercati ancora aperti. Come può essere, ad esempio, quello turco, in cui è comunque seguito.