Calciomercato Milan – Nino Marcelli possibile? Ecco svelati i dettagli

Calciomercato Milan - Quanto vale Nino Marcelli? L'agente di mercato si espone

"Prezzo e valore di mercato non corrispondono. Gli importi elencati su Transfermarkt vengono creati in base a una determinata formula. Non è come il prezzo di un'auto, quindi questi valori possono variare. A questo contribuisce sicuramente la competizione che il calciatore gioca, che sia solo il campionato o le competizioni europee, se gioca regolarmente, se gioca in Nazionale, quanti gol segna. Ad esempio, da molto tempo si preferisce il punto canadese, ovvero gol, assist e rigori. Il valore, o la qualità di un giocatore è composta da diversi fattori, mentre i club puntano soprattutto su giocatori giovani, dinamici, veloci e con una mentalità offensiva che possano giocare nell'uno contro uno. Se si tratta di difensori o stopper, per loro è decisiva la soluzione del gioco, la purezza del gioco o la capacità di portare la palla fuori dalla zona difensiva"