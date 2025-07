Calciomercato Milan, pronta una nuova offerta per Doué: le cifre

Milan pronto ad alzare la propria offerta allo Strasburgo per prelevare il terzino destro Guéla Doué in questa finestra di calciomercato

Non soltanto la trattativa con il Bruges per Ardon Jashari al centro dei pensieri del Milan in questi roventi giorni di calciomercato. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, i rossoneri non mollano neanche la pista che porta a Guéla Doué.