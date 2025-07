Calciomercato Milan, rilancio per Jashari: ora la proposta è quella giusta

Da 32,5 milioni di euro più bonus, quindi, il Milan per assicurarsi Jashari in questa finestra di calciomercato sale a 35 milioni di euro sicuri, garantiti per i belgi. Ai quali aggiungere una quota - minore - di premi legati al rendimento personale e di squadra. Cambiando i fattori, pur senza toccare i numeri, stavolta il risultato potrebbe essere differenti.

I belgi hanno sempre chiesto 35 milioni di parte fissa — D'altronde, il Bruges, per lasciar partire Jashari, aveva posto una condizione necessaria: un bonifico di 35 milioni di euro di parte fissa. Così lo avrebbe e, per questo, secondo il quotidiano sportivo nazionale, ora la chiusura della trattativa è attesa con più fiducia e in tempi rapidi.

Jashari, che non vede l'ora di giocare nel Milan, potrebbe anche contribuire al buon esito dei negoziati con grande generosità. Se si tratta, infatti, di una questione di bilancio economico, il centrocampista svizzero di origini macedoni è anche pronto a togliersi una parte di stipendio già concordata con i rossoneri per raggiungere il giusto equilibrio e portare alla conclusione della trattativa. Vedremo se servirà. Per il Milan, in fin dei conti, ha rifiutato la corte di un un club di Premier League.