Estupiñán è arrivato in hotel a Hong Kong. Il Milan ha postato su Instagram un video che lo ritrae mentre saluta Allegri e i nuovi compagni

Pervis Estupiñán è arrivato in hotel a Hong Kong nella notte italiana. Il giocatore ex Brighton è ufficialmente rossonero da poco più di un giorno e ha già raggiunto la squadra, impegnata nella tournée tra Asia e Oceania. Allegri e i suoi ragazzi si trovano già nella seconda tappa di questa tournée. Dopo la prima partita a Singapore contro l'Arsenal, il Milan è atteso dal secondo match amichevole, di nuovo contro una big di Premier League, il Liverpool campione in carica.