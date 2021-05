Calciomercato Milan – Nessuna offerta del Man United per Calhanoglu

Secondo alcune indiscrezioni, il Manchester United non avrebbe presentato nessuna offerta al Milan per Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu non ha ancora deciso il suo futuro. Con il contratto in scadenza tra poco più di un mese, il fantasista turco sta ancora temporeggiando per prendere una decisione finale. Tra le squadre interessate al numero 10 rossonero, diversamente da quanto si vociferava, non risulta esserci il Manchester United. Questo è ciò che riporta attraverso un tweet l'esperto di mercato tedesco Christian Falk, giornalista del quotidiano 'Bild'. "Al momento non c'è nessuna offerta concreta del Manchester United per Calhanoglu, gli inglesi erano interessati la scorsa estate. Ora il calciatore turco ha due opzioni: accettare il rinnovo proposto dal Milan o andare a giocare in Arabia per il doppio dell'ingaggio proposto dai rossoneri". Il Milan, in attesa di un riscontro, potrebbe perdere anche l'ex Leverkusen a parametro zero. Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan