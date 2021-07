Calciomercato Milan – Napoli, Insigne può partire: i possibili scenari

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c'è anche l'interesse del Milan

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli. E' questo il tema principale del calciomercato partenopeo, con il fresco campione d'Europa che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Il suo contratto scade nel 2022 e la sua situazione sta facendo venire 'l'acquolina alla bocca' ai grandi club europei. Secondo il quotidiano sportivo 'Tuttosport', sarebbero tre i possibili scenari in merito al futuro di 'Lorenzo il magnifico'. Il primo sarebbe quello che i tifosi napoletani sperano, ovvero il rinnovo. La seconda opzione sarebbe quella di continuare a giocare con il Napoli ma essere ceduto a parametro zero il prossimo anno. La terza, invece, sarebbe addirittura quella di considerare una sua cessione già in questa finestra di mercato. Nei mesi scorsi si è parlato anche di un interesse del Milan su Insigne, ma ad oggi non è pervenuta nessuna offerta ufficiale dalle parti di Castel Volturno. In ogni caso, chi vorrà tentare di acquistare il classe 1991 dovrà sborsare almeno 30 milioni di euro nelle casse partenopee. Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Franck Kessie