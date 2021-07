Calciomercato Milan, top news: Kaio Jorge e Vlasic piste calde

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 21 luglio, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'apertura da parte del Santos per Kaio Jorge. I brasiliani sono disposti ad abbassare le pretese per il gioiellino classe 2002. Novità anche per quanto riguarda la fascia destra: piace Tete. Spiragli anche per Vlasic sulla trequarti. La trattativa per il rinnovo di Kessié entra nella fase calda. Occhio anche ai giovani Bondo e Dwomoh. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è in continuo aggiornamento.