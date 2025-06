Saltato il trasferimento al Napoli in questo calciomercato estivo, Yunus Musah sembra essere sempre in partenza dal Milan. La situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Yunus Musah , classe 2002 , centrocampista statunitense del Milan per il quale sembra essere saltato il trasferimento al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, niente Napoli per Musah. Va in Inghilterra?

Per la 'rosea', Musah può sempre rientrare nella rivoluzione che il Milan ha in mente per la propria mediana e, pertanto, restare in uscita. Per lui potrebbero aprirsi presto altre piste, magari in Premier League (si vociferava di un interesse del West Ham).