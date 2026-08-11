Il club turco piomba sul centrocampista statunitense classe 2002 dopo il colpo Mohamed Salah. Il Milan chiede 15-20 milioni ma Rúben Amorim vorrebbe trattenerlo
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il calciomercato in uscita del Milan si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo internazionale: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Trabzonspor avrebbe messo nel mirino Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 rientrato in rossonero in questa sessione estiva dopo l'esperienza in prestito all'Atalanta. Il tecnico del club di Trebisonda, Fatih Tekke, ha individuato nel calciatore ex Valencia il profilo ideale per iniettare fisicità, corsa e dinamismo nella propria mediana, accendendo i riflettori su una possibile trattativa che potrebbe infiammare le ultime tre settimane di trattative in Serie A.
La dirigenza di Via Aldo Rossi non considera il calciatore assolutamente incedibile e, di fronte a un'offerta economica congrua compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe dare il via libera alla cessione definitiva. Una valutazione legata anche alla scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2028. Tuttavia, l'ultima parola spetterà all'allenatore Rúben Amorim: i rumors interni a Milanello spingono infatti nella direzione opposta, descrivendo il tecnico portoghese come un grande estimatore dello statunitense, considerato una risorsa preziosissima per la nuova stagione grazie alla sua straordinaria duttilità tattica.
La concorrenza internazionale e il super colpo del TrabzonsporLa corsa a Yunus Musah si preannuncia decisamente affollata e non limitata al solo campionato turco. Nelle scorse settimane, sul centrocampista del Diavolo avevano già manifestato un forte interesse club del calibro di Beşiktaş, Lazio, Ipswich Town e Leeds United. L'inserimento del Trabzonspor, però, non va sottovalutato: la società del Mar Nero sta portando avanti una campagna acquisti estiva di altissimo profilo, culminata proprio in questi giorni con il clamoroso ingaggio biennale della stella egiziana Mohamed Salah, svincolatosi dal Liverpool.
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