Il calciomercato in uscita del Milan si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo internazionale: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Trabzonspor avrebbe messo nel mirino Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 rientrato in rossonero in questa sessione estiva dopo l'esperienza in prestito all'Atalanta. Il tecnico del club di Trebisonda, Fatih Tekke, ha individuato nel calciatore ex Valencia il profilo ideale per iniettare fisicità, corsa e dinamismo nella propria mediana, accendendo i riflettori su una possibile trattativa che potrebbe infiammare le ultime tre settimane di trattative in Serie A.

La dirigenza di Via Aldo Rossi non considera il calciatore assolutamente incedibile e, di fronte a un'offerta economica congrua compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe dare il via libera alla cessione definitiva. Una valutazione legata anche alla scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2028. Tuttavia, l'ultima parola spetterà all'allenatore Rúben Amorim: i rumors interni a Milanello spingono infatti nella direzione opposta, descrivendo il tecnico portoghese come un grande estimatore dello statunitense, considerato una risorsa preziosissima per la nuova stagione grazie alla sua straordinaria duttilità tattica.

La concorrenza internazionale e il super colpo del Trabzonspor

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La corsa a Yunus Musah si preannuncia decisamente affollata e non limitata al solo campionato turco. Nelle scorse settimane, sul centrocampista del Diavolo avevano già manifestato un forte interesse club del calibro di. L'inserimento del Trabzonspor, però, non va sottovalutato: la società del Mar Nero sta portando avanti una campagna acquisti estiva di altissimo profilo, culminata proprio in questi giorni con il clamoroso ingaggio biennale della stella egiziana, svincolatosi dal Liverpool.Resta ora da capire se la suggestione turca si trasformerà in una proposta ufficiale da recapitare a Casa Milan prima del cruciale summit di mercato con la proprietà RedBird guidata da. Se Amorim dovesse imporre il veto alla cessione per mantenere intatte le rotazioni a centrocampo, il Trabzonspor sarebbe costretto a virare su altri obiettivi, lasciando Musah a Milano a contendersi una maglia da titolare nel nuovo scacchiere tattico rossonero.