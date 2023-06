Calciomercato Milan – Musah ha detto sì ai rossoneri: le ultime | News

Ottime notizie per i tifosi del Milan. Dopo aver chiuso i colpi Sportiello e Loftus-Cheek, con Luka Romero in dirittura d'arrivo, un altro calciatore potrebbe presto aggiungersi nella rosa allenata da Stefano Pioli. Il calciatore in questione è Yunus Musah, talentuoso centrocampista del Valencia seguito dai rossoneri già da un po' di tempo. Nonostante l'interesse anche dell'Inter, lo statunitense pare aver preso la sua decisione.