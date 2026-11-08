Indizio per Endrick. Athekame può tornare. Sondaggi per Camarda. Amorim cambia ancora il Milan

Genoa-Milan è l'ultima gara in programma prima della pausa per le partite delle nazionali di novembre. Amorim è pronto a sorprendere di nuovo con una mossa. Spazio poi al mercato: un indizio per Endrick? Il futuro di Camarda potrebbe essere lontano dal Milan, mentre Athekame può tornare a gennaio. PianetaMilan raccoglie per voi le notizie più importanti della mattinata del Diavolo e le analizza per voi.

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Amorim punta su Musah terzino sinistro

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan:

GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi.

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim.

L'allenatore rossonero cambia anche rispetto al derby vinto contro l'Inter: Musah posizionato terzino sinistro e tanti giocatori offensivi schierati dal centrocampo in su. Il piano potrebbe essere quello di dare maggiore sostegno a un Ramos che sta facendo fatica a trovare gol in questa prima parte di stagione con il Diavolo.

Camarda: possibile prestito a gennaio

Come scrive "Il Corriere dello Sport" ci sono stati già sondaggi per un. Tra le squadre che si sono informate ci sono Frosinone, Monza, Catanzaro, Pisa. Il talento rossonero, rimasto in estate con il ruolo di vice Ramos, ha trovato poco spazio e poco minutaggio: in Serie A i minuti concessi da Amorim sono 41 con 4 presenze totali e zero da titolare. Più spazio in Europa League: 83 minuti in campo con 2 presenze di cui una da titolare.

Nessun gol per Camarda che comunque ha mostrato segnali importanti come movimenti da prima punta molto interessanti e attacco alla profondità. E' il Milan che deve supportare meglio i suoi attaccanti, visto che anche Ramos sta facendo una fatica tremenda a trovare la rete, ma anche solo a tirare.

Calciomercato: indizio social per Endrick

Ovviamente se Camarda dovesse partire il Milan dovrebbe intervenire sul mercato in entrata e inserire una nuova punta. Tra i nomi fatti con forza resta quello di. È arrivato anche un indizio social: il brasiliano ha postato un video mentre segnava un gol in allenamento con l'esterno citando Luka Modrić, maestro dei colpi d'esterno. La speranza dei tifosi rossoneri è che il croato possa in qualche modo convincere il talento brasiliano a sposare il progetto del Diavolo.

Endrick resta un pallino di Gerry Cardinale, ma va convinto il Real Madrid e soprattutto Mourinho a cederlo a gennaio anche solo in prestito. A cosa può appigliarsi il Milan? Alla voglia di Endrick di giocare e avere più spazio: solo 100 minuti totali giocati in questa stagione nel campionato spagnolo e 56 minuti in Champions League.

Athekame può tornare subito dal Lione

Sempre secondo "Il Corriere dello Sport" il Milan a gennaio potrebbe spingere per il. La partenza di Fonseca verso lo Sporting potrebbe aprire uno spiraglio per interrompere il prestito secco al Lione dopo pochi mesi. Lo svizzero ha iniziato alla grande la sua stagione e potrebbe essere ideale per Amorim: nella difesa a quattro potrebbe fare rifiatare Gila come terzino destro, mentre a centrocampo sarebbe la prima alternativa a Moreira, visto che Hutchinson fa fatica in fase difensiva. Ci sarebbe comunque da convincere il Lione, probabilmente con un accordo economico.