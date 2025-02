Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo. I suoi numeri stagionali

Trattativa in corso per prolungare il contratto del numero 95 rossonero. Il quale, finora, in questa stagione ha collezionato 75' in 3 presenze tra Serie A (2) e Coppa Italia (una) con la Prima Squadra e 22 partite, con un gol all'attivo, tra campionato e coppa nazionale con la Seconda Squadra, il Milan Futuro di Daniele Bonera, che milita nel Girone B della Serie C.