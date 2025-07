Calciomercato Milan, Moretto e Romano: 'In lista anche Brown del Gent'

Calciomercato Milan, ecco chi è Brown del Gent

Brown, classe 2002, è inglese: cresciuto nel Derby County, nel 2021 si è trasferito in Svizzera, nel Losanna, per poi approdare in Belgio, al Gent, nel 2023 per 4 milioni di euro. È sotto contratto con i belgi fino al 30 giugno 2027.