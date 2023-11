Calciomercato Milan – Moncada ha visionato Guirassy: c’è più di un ostacolo

Come riporta Tuttomercatoweb, Il Milan vorrebbe regalarsi Serhou Guirassy per il calciomercato di gennaio. Ci sono ostacoli per la trattativa

Il Milan , dopo il grande lavoro fatto in estate, potrebbe muoversi tanto anche durante il calciomercato di gennaio. La dirigenza rossonera avrebbe come obiettivo quello di mettere a segno almeno un colpo in attacco, portando a casa un'altra punta. Uno dei nomi caldi è quello di Serhou Guirassy , attaccante dello Stoccarda che sta facendo molto bene. Il giocatore sarebbe legato anche da una clausola rescissoria. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, ostacoli per Guirassy

Come riporta Tuttomercatoweb, il Milan vorrebbe regalarsi Serhou Guirassy per il calciomercato di gennaio. Il budget sarebbe di circa 20 milioni di euro. Esattamente la clausola risolutoria per il possibile via libera al franco-guineano dello Stoccarda. Nelle scorse settimane il capo dello scouting del Milan, Geoffrey Moncada, sarebbe andato di persona a Stoccarda a visionare una partita di Guirassy. Lo stipendio non sarebbe un problema, mentre potrebbe esserlo il parere del calciatore, che potrebbe voler restare in Germania almeno fino a fine stagione. Poi c'è la concoccorenza: sul giocatore ci potrebbero essere club della Premier.