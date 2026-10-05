Per le prossime sessioni di calciomercato, il Milan guarda con decisione al futuro della propria mediana e accende i riflettori sulla Premier League. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni della testata tedesca fussball-news.de, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha iniziato a seguire, in maniera approfondita, Yasin Ayari, talentuoso centrocampista classe 2003 di proprietà del Brighton e astro nascente della Nazionale svedese. Il profilo del 22enne si sposa perfettamente con i parametri dell'area tecnica rossonera, sempre alla ricerca di profili moderni, dotati di dinamismo e di una spiccata attitudine all'alta intensità di gioco.

Le caratteristiche tecniche di Yasin Ayari: perché piace al Milan

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Intrecci di mercato e concorrenza: la valutazione del Brighton

Nato a Solna (Svezia) nel 2003, Yasin Ayari si sta imponendo come uno dei prospetti più completi del panorama calcistico inglese. Mezzala moderna o mediano metodista all'occorrenza, lo svedese di origine tunisina abbina un'eccellente pulizia tecnica a una fisicità prorompente, doti che gli permettono di eccellere sia in fase di prima costruzione che nel recupero palla. Sotto la guida dei tecnici del Brighton, Ayari ha affinato la capacità di inserimento senza palla, trovando anche la via del gol sia in campionato che di recente in Nations League nella sfida contro la Polonia. Per la mediana rossonera rappresenterebbe un innesto interessante, capace di garantire geometrie e strappi muscolari.La strada che porta al gioiello svedese è però tutt'altro che in discesa per il Milan. Le ottime prestazioni fornite in questo avvio di stagione hanno attirato l'attenzione di mezza Europa: sul calciatore si registra il forte interesse di top club come Newcastle United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid e della stessa Juventus in Serie A. Il Brighton è una bottega storicamente carissima e nonostante il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2027, il club inglese possiede un'opzione di rinnovo unilaterale per un ulteriore anno. Ecco perché ha già fissato il prezzo del cartellino attorno aidi euro. Il Milan osserva l'evoluzione della situazione, pronto a valutare la fattibilità dell'operazione nelle prossime sessioni di mercato per anticipare - eventualmente - la folta concorrenza internazionale.