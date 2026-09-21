Ritorno di fiamma per il Diavolo: il difensore classe 2002 proposto da Jorge Mendes rimane un obiettivo per la difesa. Scadenza 2031, la concorrenza è stellare
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L'intreccio europeo tra Milan e Benfica, che si sono sfidate mercoledì scorso sul prato di 'San Siro' per il debutto nella League Phase di Europa League, non si limita soltanto alle questioni di campo, ma si estende in modo sensibile alle sponde del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Diavolo ha mantenuto accesissimi i fari su Tomás Araújo, promettente difensore centrale portoghese classe 2002 di proprietà delle 'Aquile' di Lisbona. Il calciatore era già stato timidamente proposto dal potente agente Jorge Mendes in via Aldo Rossi nel corso della scorsa sessione estiva: un asse caldo che potrebbe clamorosamente riaprirsi in vista della sessione di riparazione di gennaio, quando i rossoneri avranno la necessità di puntellare il reparto arretrato.
Il retroscena estivo e l'ombra di Jorge Mendes dietro AraújoLa candidatura del centrale lusitano non è un nome nuovo sui taccuini dell'area tecnica milanista. Già nei mesi caldi di luglio e agosto, la mediazione della Gestifute di Jorge Mendes aveva accostato il profilo del giovane difensore al Milan, alla ricerca di profili di prospettiva ma già pronti per palcoscenici internazionali. Tomás Araújo incarna l'identikit perfetto della filosofia societaria rossonera: leadership, ottimo senso della posizione e abilità nell'impostazione dal basso. Caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con le richieste tattiche di Rúben Amorim, da sempre estimatore dei difensori moderni e dinamici, in grado di agire sia in una linea a quattro che come perno di una difesa a tre. Ovvero l'assetto tattico che Amorim predilige.
Blindatura contrattuale e prezzo alle stelle: la valutazione di TransfermarktPortare via il gioiello da Lisbona, tuttavia, si preannuncia come un'impresa economica tutt'altro che agevole. Il club del presidente Rui Costa è bottega storicamente carissima e ha già provveduto a blindare il ragazzo con un contratto a lunghissimo termine, con scadenza fissata al 30 giugno 2031. Attualmente, la nota piattaforma specializzata 'Transfermarkt' attribuisce al portoghese un valore di mercato stimato intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra puramente indicativa e destinata inevitabilmente a lievitare: gli esperti di mercato ritengono infatti che la base d'asta reale per gennaio non sarà inferiore ai 40 milioni di euro, complice lo status di titolare inamovibile guadagnato nel club d'appartenenza.
Asta internazionale a gennaio: Milan insidiato da Real Madrid e Bayern MonacoA complicare ulteriormente i piani del Milan c'è l'inserimento prepotente dei principali top club europei. Sulle tracce di Tomás Araújo si sono infatti mossi colossi del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, entrambe a caccia di innesti giovani per ringiovanire i rispettivi pacchetti arretrati. La concorrenza di Merengues e bavaresi rischia di scatenare un'asta internazionale al rialzo già a partire dalle prime settimane del nuovo anno. Per anticipare la concorrenza d'élite, il management rossonero dovrà sfruttare gli ottimi rapporti con Mendes e i canali istituzionali aperti con il Benfica, monitorando da vicino la crescita del classe 2002 per capire se sferrare l'assalto decisivo a gennaio.
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