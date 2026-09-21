L'intreccio europeo tra Milan e Benfica, che si sono sfidate mercoledì scorso sul prato di 'San Siro' per il debutto nella League Phase di Europa League, non si limita soltanto alle questioni di campo, ma si estende in modo sensibile alle sponde del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Diavolo ha mantenuto accesissimi i fari su Tomás Araújo, promettente difensore centrale portoghese classe 2002 di proprietà delle 'Aquile' di Lisbona. Il calciatore era già stato timidamente proposto dal potente agente Jorge Mendes in via Aldo Rossi nel corso della scorsa sessione estiva: un asse caldo che potrebbe clamorosamente riaprirsi in vista della sessione di riparazione di gennaio, quando i rossoneri avranno la necessità di puntellare il reparto arretrato.

Il retroscena estivo e l'ombra di Jorge Mendes dietro Araújo

Blindatura contrattuale e prezzo alle stelle: la valutazione di Transfermarkt

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