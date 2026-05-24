Il Milan continua a monitorare con attenzione il calciomercato internazionale alla ricerca di profili idonei a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera, secondo il portale specializzato transferfeed, spicca quello di Harold Moukoudi , difensore centrale della Nazionale camerunense attualmente in forza all' AEK Atene . Il giocatore, alto 191 cm e classe 1997 , sta attirando l'interesse di diversi club europei grazie a una costante crescita tecnica e fisica mostrata nel campionato greco, dove si è trasferito nell'agosto del 2022. Un profilo che ci lascia però un po' perplessi. Vi spieghiamo perchè

Calciomercato Milan: valutazione e caratteristiche di Moukoudi

Moukoudi è camerunese con passaporto francese, destro di piede, supera il metro e 90 e gioca come centrale difensivo di una difesa a 4. Nonostante il recente rinnovo contrattuale che lo lega all'AEK Atene fino al 30 giugno 2029, la permanenza del centrale in Grecia non è affatto scontata. La dirigenza del club ellenico, infatti, non esclude una sua cessione nella prossima finestra estiva di calciomercato. A patto che venga presentata un’offerta economica ritenuta congrua e convincente. Al momento, la valutazione di mercato del calciatore stimata sulla piattaforma specializzata 'Transfermarkt' si aggira intorno ai 5 milioni di euro, una cifra ampiamente accessibile per le società interessate.