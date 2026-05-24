La concorrenza estera per Moukoudi—
La concorrenza per il difensore ventottenne si preannuncia tuttavia serrata. Oltre al Milan, anche alcuni club di Premier League hanno avviato i primi sondaggi informativi. Su tutti si registra l'interesse di West Ham e Brentford, società storicamente attente ai profili fisici e pronti per l'impatto con il calcio britannico. Moukoudi, che vanta già 18 presenze ufficiali con la maglia del Camerun, rappresenta un'opportunità di calciomercato 'low cost' ma dall'ottimo bagaglio di esperienza internazionale, elemento che si sposa con la necessità del Milan di allargare le rotazioni nel pacchetto arretrato.
I nostri dubbi—
Che sia un giocatore di esperienza e di personalità non ci sono dubbi: lo dimostrano la sua leadership e la militanza in una squadra calda come l'AEK Atene. I nostri dubbi si concentrano tuttavia su tre fattori specifici:
E voi cosa ne pensate, lo prendereste? E' il profilo giusto?
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