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Milan, dal mercato un gigante per la difesa: chi è Moukoudi e perché lascia perplessi

Harold Moukoudi, difensore AEK Atene, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Il club rossonero valuta il centrale camerunese dell'AEK Atene per rinforzare il reparto arretrato: un'operazione low cost che però non convince del tutto. Ecco perché.
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan continua a monitorare con attenzione il calciomercato internazionale alla ricerca di profili idonei a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera, secondo il portale specializzato transferfeed, spicca quello di Harold Moukoudi, difensore centrale della Nazionale camerunense attualmente in forza all'AEK Atene. Il giocatore, alto 191 cm e classe 1997, sta attirando l'interesse di diversi club europei grazie a una costante crescita tecnica e fisica mostrata nel campionato greco, dove si è trasferito nell'agosto del 2022. Un profilo che ci lascia però un po' perplessi. Vi spieghiamo perchè

Calciomercato Milan: valutazione e caratteristiche di Moukoudi

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Moukoudi è camerunese con passaporto francese, destro di piede, supera il metro e 90 e gioca come centrale difensivo di una difesa a 4. Nonostante il recente rinnovo contrattuale che lo lega all'AEK Atene fino al 30 giugno 2029, la permanenza del centrale in Grecia non è affatto scontata. La dirigenza del club ellenico, infatti, non esclude una sua cessione nella prossima finestra estiva di calciomercato. A patto che venga presentata un’offerta economica ritenuta congrua e convincente. Al momento, la valutazione di mercato del calciatore stimata sulla piattaforma specializzata 'Transfermarkt' si aggira intorno ai 5 milioni di euro, una cifra ampiamente accessibile per le società interessate.

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La concorrenza estera per Moukoudi

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La concorrenza per il difensore ventottenne si preannuncia tuttavia serrata. Oltre al Milan, anche alcuni club di Premier League hanno avviato i primi sondaggi informativi. Su tutti si registra l'interesse di West Ham e Brentford, società storicamente attente ai profili fisici e pronti per l'impatto con il calcio britannico. Moukoudi, che vanta già 18 presenze ufficiali con la maglia del Camerun, rappresenta un'opportunità di calciomercato 'low cost' ma dall'ottimo bagaglio di esperienza internazionale, elemento che si sposa con la necessità del Milan di allargare le rotazioni nel pacchetto arretrato.

I nostri dubbi

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Che sia un giocatore di esperienza e di personalità non ci sono dubbi: lo dimostrano la sua leadership e la militanza in una squadra calda come l'AEK Atene. I nostri dubbi si concentrano tuttavia su tre fattori specifici:

  • Il curriculum europeo: Le esperienze passate con Le Havre, Saint-Etienne e Middlesbrough tracciano il profilo di un buon giocatore, che non ha però mai fatto il salto di qualità in un top club o nei massimi campionati europei.

  • L'adattabilità alla Serie A: Il nostro è un campionato estremamente tattico, strategico e spigoloso. Alla soglia dei 29 anni (che compirà a novembre), Moukoudi potrebbe soffrire le pressioni e le letture difensive richieste in Italia.

  • Il salto di qualità: Se il Milan cerca un comprimario economico per allungare la rosa e far rifiatare i titolari, il camerunese può essere un'idea. Se l'obiettivo della dirigenza è invece un innesto di spessore per alzare il livello qualitativo della difesa, il discorso si complica e il profilo rischia di non essere all'altezza.

    • E voi cosa ne pensate, lo prendereste? E' il profilo giusto?

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