Le grandi manovre di calciomercato non si fermano mai e i radar del Diavolo continuano a monitorare con estrema attenzione i migliori talenti del panorama internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Milan ha messo gli occhi su Diego Gómez, gioiello e centrocampista classe 2003 in forza al Brighton. I rossoneri, tuttavia, non sono soli nella corsa al talentuoso nazionale paraguaiano: anche l'Atlético Madrid di Diego Simeone si è inserito con forza sulla scia del giocatore, dando vita a un vero e proprio duello di mercato europeo.

I dettagli dell'interesse: l'ombra dell'Atlético Madrid e il blitz del Milan

L'ostacolo Brighton: rinnovo blindato e muro per la sessione di gennaio

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Dall'Inter Miami all'esplosione in Premier: chi è il gioiello Diego Gómez

Il profilo di Diego Gómez piace moltissimo alla dirigenza di via Aldo Rossi per fisicità, tecnica e futuribilità, caratteristiche che sposano appieno la filosofia di RedBird. Se l'interesse del Milan è concreto e si è tramutato in un monitoraggio costante, quello dei Colchoneros ha radici ancor più profonde. Gli scout dell'Atlético Madrid, infatti, si muovono da più tempo sul giocatore e sono stati avvistati nelle tribune dell'Amex Stadium durante le recenti uscite stagionali del Brighton proprio per valutare da vicino l'impatto del centrocampista all'interno del calcio inglese.Nonostante il forte gradimento delle due big, strappare il 23enne ai "Seagulls" si preannuncia un'impresa titanica, specialmente nell'imminente sessione invernale di riparazione. Fonti vicine al club inglese indicano infatti come un trasferimento a gennaio sia altamente improbabile, se non del tutto impossibile. Il Brighton, protagonista di uno splendido avvio di stagione che lo vede stabilmente nelle zone altissime della classifica di Premier League, non ha alcuna pressione economica o necessità di vendere i propri pezzi pregiati. Inoltre, la società ha ulteriormente ribadito la propria posizione di forza lo scorso agosto, facendo firmare a Gómez un rinnovo di contratto faraonico valido fino al 30 giugno 2031.Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2025 dopo l'esperienza formativa nella Major League Soccer con la maglia dell'Inter Miami, dove ha giocato e vinto al fianco di Lionel Messi, Diego Gómez ha impiegato pochissimo tempo a imporsi come una delle rivelazioni della Premier League. Centrocampista moderno, duttile e dotato di un ottimo tiro dalla distanza, il paraguaiano è diventato un punto fermo della squadra. A far innamorare gli addetti ai lavori è stata soprattutto la sua recente, straordinaria prodezza nel roboante 5-0 contro i rivali storici del Crystal Palace, match nel quale Gómez ha siglato un gol da antologia direttamente dalla linea di centrocampo. Un biglietto da visita che giustifica la valutazione monstre del Brighton e l'assalto delle grandi d'Europa.