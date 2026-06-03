La valutazione di Transfermarkt e l'ostacolo Premier League — Arne Engels si è trasferito a Glasgow nell'agosto del 2024, imponendosi rapidamente come uno dei perni della formazione scozzese. La sua crescita costante lo ha portato a collezionare già quattro presenze con la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, un fattore che ne ha fatto lievitare il prezzo e l'appeal internazionale.

Secondo i dati aggiornati della nota piattaforma specializzata Transfermarkt, il valore di mercato attuale di Engels si attesta sui 20,00 milioni di euro. Il Milan, tuttavia, non è l'unico club alla finestra. Sulle tracce del mediano belga ci sono diversi club della Premier League (Nottingham Forest), della Bundesliga (Borussia Dortmund) della Serie A (Lazio). Il monitoraggio dei rossoneri è costante, ma la trattativa si preannuncia complessa sia per la concorrenza d'oltremanica che per la posizione contrattuale del ragazzo, legato al Celtic da un accordo a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028.

Perché Engels serve al Milan: l'identikit tecnico — Dal punto di vista tattico, Engels risponde perfettamente ai requisiti della filosofia RedBird. Centrocampista moderno, strutturato fisicamente ma dotato di ottima visione di gioco e tempi di inserimento, il belga garantirebbe geometrie e freschezza al reparto mediano milanista. La sua capacità di interpretare le due fasi di gioco lo rende un innesto ideale sia in una mediana a due che come mezzala in un centrocampo a tre, offrendo duttilità tattica preziosa per lo scacchiere rossonero. Nell'ultima stagione in Scozia, l'ex Augsburg ha totalizzato 46 presenze complessive, con 7 gol all'attivo.