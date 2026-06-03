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Milan, colpo a sorpresa a centrocampo: si segue il gioiello del Celtic, Engels. Prezzo e concorrenza

Arne Engels, centrocampista Celtic, piace al Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan punta Arne Engels. Il centrocampista belga del Celtic cambia agente e apre all'addio: valutazione e concorrenza in Premier League. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul possibile nuovo arrivo in casa rossonera
Daniele Triolo Redattore 

Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima sul fronte della mediana. La dirigenza rossonera sta allargando i propri orizzonti internazionali alla ricerca di profili giovani, di respiro europeo e con ampi margini di crescita. L'ultimo nome finito concretamente sul taccuino degli osservatori di Via Aldo Rossi è quello di Arne Engels, talentuoso centrocampista centrale in forza al Celtic.

Il cambio di agenzia e il segnale d'addio al Celtic

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Dopo un'importante esperienza formativa nel campionato scozzese, il ventiduenne calciatore belga sta valutando il prossimo step per la propria carriera professionale. Un indizio chiarissimo sul suo imminente futuro è arrivato nelle ultime settimane: Engels ha infatti formalizzato il proprio ingresso nella DWMA football agency. Nel calcio moderno, il cambio di procura a ridosso della sessione estiva rappresenta un segnale inequivocabile della volontà di misurarsi in un top campionato europeo, accendendo immediatamente i radar dei club più attenti.

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La valutazione di Transfermarkt e l'ostacolo Premier League

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Arne Engels si è trasferito a Glasgow nell'agosto del 2024, imponendosi rapidamente come uno dei perni della formazione scozzese. La sua crescita costante lo ha portato a collezionare già quattro presenze con la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, un fattore che ne ha fatto lievitare il prezzo e l'appeal internazionale.

Secondo i dati aggiornati della nota piattaforma specializzata Transfermarkt, il valore di mercato attuale di Engels si attesta sui 20,00 milioni di euro. Il Milan, tuttavia, non è l'unico club alla finestra. Sulle tracce del mediano belga ci sono diversi club della Premier League (Nottingham Forest), della Bundesliga (Borussia Dortmund) della Serie A (Lazio). Il monitoraggio dei rossoneri è costante, ma la trattativa si preannuncia complessa sia per la concorrenza d'oltremanica che per la posizione contrattuale del ragazzo, legato al Celtic da un accordo a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028.

Perché Engels serve al Milan: l'identikit tecnico

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Dal punto di vista tattico, Engels risponde perfettamente ai requisiti della filosofia RedBird. Centrocampista moderno, strutturato fisicamente ma dotato di ottima visione di gioco e tempi di inserimento, il belga garantirebbe geometrie e freschezza al reparto mediano milanista. La sua capacità di interpretare le due fasi di gioco lo rende un innesto ideale sia in una mediana a due che come mezzala in un centrocampo a tre, offrendo duttilità tattica preziosa per lo scacchiere rossonero. Nell'ultima stagione in Scozia, l'ex Augsburg ha totalizzato 46 presenze complessive, con 7 gol all'attivo.

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