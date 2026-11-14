Agustin Giay al Milan? Sarebbe il jolly difensivo perfetto per Ruben Amorim: ecco quanto costa

Emergenza terzino destro in casa Milan dopo i KO. Piace l'argentino Agustín Giay: ecco i numeri e come cambierà la scacchiera tattica di Ruben Amorim
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Una delle zone dove il Milan potrebbe intervenire nella prossima sessione di calciomercato è la fascia destra visto che il Diavolo ha perso sia Saelemaekers, sia Chukwueze per infortunio.
Agustín Giay: identikit e caratteristiche del terzinoAgustín Giay è un calciatore argentino, classe 2004, che gioca come terzino destro e che può giocare anche come esterno a tutta fascia. Cresciuto nel vivaio del San Lorenzo, nel luglio 2024 è stato acquistato dai brasiliani del Palmeiras per circa 7 milioni di euro.
Ecco i suoi numeri durante il Campeonato Brasileiro Série A del 2025 (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 29
- Da titolare: 21
- Assist: 0
- Assist attesi (xA): 0.87
- Porte inviolate: 5
- Palloni recuperati a partita: 3.1
- Dribbling subiti a partita: 0.8
- Errori che hanno portato al tiro: 2
- Errori che hanno portato al gol: 0
- Duelli totali vinti a partita: 4.3 (55%)
- Tocchi per partita: 50.2
- Grandi occasioni create: 4
- Passaggi riusciti per partita: 27.1 (84%)
L'impatto tattico nel Milan di Ruben AmorimL'innesto di Agustín Giay potrebbe essere molto interessante per il Milan di Ruben Amorim, questo viste le qualità e la duttilità del giovane terzino.
Il tecnico portoghese continua a lavorare sulla squadra rossonera a livello tattico e spesso ha cambiato modulo in questa stagione: oltre al suo marchio di fabbrica, il 3-4-2-1, in molte uscite ha sperimentato la difesa a quattro spesso giocando con il 4-4-1-1.
Giay è dotato di un buonissimo piede destro e sa giocare come terzino destro di grande spinta, ma ha anche le caratteristiche e la duttilità tattica per giocare come esterno di centrocampo e anche come centrale di difesa.
Un jolly tattico difensivo che potrebbe fare molto comodo al Milan di Ruben Amorim che ha sofferto tantissimi infortuni in questo inizio di stagione.
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