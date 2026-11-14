Agustin Giay al Milan? Sarebbe il jolly difensivo perfetto per Ruben Amorim: ecco quanto costa

Una delle zone dove il Milan potrebbe intervenire nella prossima sessione di calciomercato è la fascia destra visto che il Diavolo ha perso sia Saelemaekers, sia Chukwueze per infortunio.

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Agustín Giay: identikit e caratteristiche del terzino

Secondo le ultime voci di calciomercato. Il ventiduenne del Palmeiras ha un valore di mercato di circa 13 milioni di euro.Agustín Giay è un calciatore argentino, classe 2004, che gioca come terzino destro e che può giocare anche come esterno a tutta fascia. Cresciuto nel vivaio del San Lorenzo, nel luglio 2024 è stato acquistato dai brasiliani del Palmeiras per circa 7 milioni di euro.

Ecco i suoi numeri durante il Campeonato Brasileiro Série A del 2025 (dati dal sito Sofascore):

Presenze: 29

Da titolare: 21

Assist: 0

Assist attesi (xA): 0.87

Porte inviolate: 5

Palloni recuperati a partita: 3.1

Dribbling subiti a partita: 0.8

Errori che hanno portato al tiro: 2

Errori che hanno portato al gol: 0

Duelli totali vinti a partita: 4.3 (55%)

Tocchi per partita: 50.2

Grandi occasioni create: 4

Passaggi riusciti per partita: 27.1 (84%)

L'impatto tattico nel Milan di Ruben Amorim

L'innesto di Agustín Giay potrebbe essere molto interessante per il Milan di Ruben Amorim, questo viste le qualità e la duttilità del giovane terzino.

Il tecnico portoghese continua a lavorare sulla squadra rossonera a livello tattico e spesso ha cambiato modulo in questa stagione: oltre al suo marchio di fabbrica, il 3-4-2-1, in molte uscite ha sperimentato la difesa a quattro spesso giocando con il 4-4-1-1.

Giay è dotato di un buonissimo piede destro e sa giocare come terzino destro di grande spinta, ma ha anche le caratteristiche e la duttilità tattica per giocare come esterno di centrocampo e anche come centrale di difesa.

Un jolly tattico difensivo che potrebbe fare molto comodo al Milan di Ruben Amorim che ha sofferto tantissimi infortuni in questo inizio di stagione.