Milan, gli occhi del mercato in Premier League: ecco il grande colpo per le fasce?

Un esterno moderno da 60 milioni di sterline per la fascia rossonera. Spunta il nome nuovo che piace a mezza Europa. Ecco le statistiche e il piano tattico
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Continuano le voci di calciomercato che riguardano il Milan: come riportato dal sito transferfeed.com c'è anche il Diavolo sul profilo di Adrien Truffert. Per il francese concorrenza molto importante visto che si parla di Aston Villa, Benfica e Bayern Monaco. Anche il costo potrebbe essere molto alto: la richiesta del Bournemouth potrebbe essere infatti di 60 milioni di sterline visto che ha un contratto fino al 2030 e ha iniziato molto bene la stagione.
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Le statistiche e i numeri di Adrien Truffert in Premier LeagueEcco i suoi numeri in queste prime partite di Premier League (statistiche dal sito Sofascore):
- Presenze: 5.
- Titolare: 5.
- Minuti giocati: 450.
- Gol: 0.
- Gol attesi (xG): 0.10.
- Assist: 0.
- Assist attesi (xA): 0.30.
- Tocchi palla a partita: 66.0.
- Passaggi riusciti a partita: 31.8 (86%).
- Palloni recuperati a partita: 4.8.
- Errori che hanno portato al tiro: 0.
- Errori che hanno portato al gol: 0.
- Duelli totali vinti a partita: 5.8 (48%).
L'identikit tattico del terzino sinistro della nazionale franceseAdrien Truffert è un terzino sinistro moderno, classe 2001, che si sta imponendo anche in nazionale con l'arrivo di Zidane in panchina. In fase offensiva è una presenza costante: grande facilità di corsa in progressione e ama sovrapporsi con continuità per dare soluzioni ai compagni e per dare ampiezza alla manovra offensiva. Ha dei piedi molto educati e si vede quando cerca i cross o i suggerimenti per i compagni, sa anche puntare l'uomo e superarlo in dribbling. Riesce a mantenere anche un equilibrio difensivo e grazie al lavoro di Iraola (oggi allenatore del Liverpool) Truffert eccelle nel recupero palla alto e nei contrasti uno contro uno.
Come si integrerebbe nel nuovo modulo del Milan di Ruben AmorimNel Milan di Ruben Amorim potrebbe essere ideale come terzino sinistro nel nuovo modulo usato contro il Lecce (4-2-3-1) o anche come esterno a centrocampo nel 3-4-2-1 con propensione molto offensiva, ma senza sbilanciare del tutto la squadra. A livello di caratteristiche, Truffert sarebbe un inserimento ideale nella rosa attuale del Milan, ma quasi impossibile che possa avvenire a gennaio visto il costo del calciatore. Difficile anche in estate, anche se il Milan ha già dimostrato di poter e voler investire per i calciatori giusti. Vedremo quali saranno i piani della dirigenza rossonera.
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