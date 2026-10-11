Milan, gli occhi del mercato in Premier League: ecco il grande colpo per le fasce?

Continuano le voci di calciomercato che riguardano il Milan: come riportato dal sito transferfeed.com c'è anche il Diavolo sul profilo di Adrien Truffert. Per il francese concorrenza molto importante visto che si parla di Aston Villa, Benfica e Bayern Monaco. Anche il costo potrebbe essere molto alto: la richiesta del Bournemouth potrebbe essere infatti di 60 milioni di sterline visto che ha un contratto fino al 2030 e ha iniziato molto bene la stagione.

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Le statistiche e i numeri di Adrien Truffert in Premier League

Presenze: 5.

5. Titolare: 5.

5. Minuti giocati: 450.

450. Gol: 0.

0. Gol attesi (xG): 0.10.

0.10. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.30.

0.30. Tocchi palla a partita: 66.0.

66.0. Passaggi riusciti a partita: 31.8 (86%).

31.8 (86%). Palloni recuperati a partita: 4.8.

4.8. Errori che hanno portato al tiro: 0.

0. Errori che hanno portato al gol: 0.

0. Duelli totali vinti a partita: 5.8 (48%).

L'identikit tattico del terzino sinistro della nazionale francese

Come si integrerebbe nel nuovo modulo del Milan di Ruben Amorim

Ecco i suoi numeri in queste prime partite di Premier League (statistiche dal sito Sofascore):Adrien Truffert è un terzino sinistro moderno, classe 2001, che si sta imponendo anche in nazionale con l'arrivo di. In fase offensiva è una presenza costante: grande facilità di corsa in progressione e ama sovrapporsi con continuità per dare soluzioni ai compagni e per dare ampiezza alla manovra offensiva. Ha dei piedi molto educati e si vede quando cerca i cross o i suggerimenti per i compagni, sa anche puntare l'uomo e superarlo in dribbling. Riesce a mantenere anche un equilibrio difensivo e grazie al lavoro di Iraola (oggi allenatore del Liverpool) Truffert eccelle nel recupero palla alto e nei contrasti uno contro uno.Nelpotrebbe essere ideale come terzino sinistro nel nuovo modulo usato contro il Lecce () o anche come esterno a centrocampo nelcon propensione molto offensiva, ma senza sbilanciare del tutto la squadra. A livello di caratteristiche, Truffert sarebbe un inserimento ideale nella rosa attuale del Milan, ma quasi impossibile che possa avvenire a gennaio visto il costo del calciatore. Difficile anche in estate, anche se il Milan ha già dimostrato di poter e voler investire per i calciatori giusti. Vedremo quali saranno i piani della dirigenza rossonera.