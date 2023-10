Calciomercato Milan – Rossoneri avvisati: il Real Betis non molla Miranda

Il Milan pensa già al mercato, e fa bene vista l'emergenza infortuni, e punta forte su un profilo per migliorare il proprio reparto difensivo. L'obiettivo, chiacchierato molto durante le ultime settimane, è Juan Miranda, terzino di proprietà del Real Betis. Il giocatore è in scadenza con il club spagnolo e per questo i dirigenti rossoneri sono pronti ad approfittarne per dare a un vice a Theo Hernandez.