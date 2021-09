Calciomercato Milan – Milinkovic è stato molto vicino ai rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan: Milinkovic Savic è stato molto vicino al club rossonero nell'estate 2017

Il Milan, sul calciomercato, è stato vicino a Milinkovic Savic. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il centrocampista è stato accostato al club rossonero in due occasioni. La prima nell'estate 2017, e la seconda nell'estate successiva, cioè quando è subentrato il fondo Elliott.