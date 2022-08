Calciomercato Milan – Mendes offrì Cristiano Ronaldo ai rossoneri | News

Clamoroso retroscena di mercato: secondo il 'CorSport', Jorge Mendes aveva offerto, nei mesi scorsi, Cristiano Ronaldo al Milan e all'Inter

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta un clamoroso retroscena di mercato che riguarda Cristiano Ronaldo e i due club di Milano. Secondo il quotidiano romano, il campione portoghese rappresenta un'opportunità di mercato in quanto avrebbe il desiderio di disputare la Champions League, competizione in cui non parteciperà il Manchester United, club in cui milita attualmente.

Cristiano Ronaldo proposto a Milan e Inter

Secondo il 'Corriere dello Sport', tra la fine di giugno e l'inizio di luglio Jorge Mendes avrebbe proposto al Milan e all'Inter il cinque volte Pallone d'Oro. Una possibilità che è evaporata subito a causa dell'ingaggio da 24 milioni che Cristiano Ronaldo ha percepito nella passata stagione. Essendo andato via dall'Italia nell'agosto scorso e non avendo conservato in Italia la residenza, CR7 sarebbe rientrato senza sfruttare i benefici del Decreto Crescita. Per pagarlo, dunque, sarebbero serviti circa 45 milioni lordi. Troppi per l'Inter che era focalizzata sul ritorno, troppi anche per il Milan concentrato sulla trattativa per De Ketelaere e sul recupero di Ibrahimovic.

Quali piste per Cr7?

Quei soldi sono ritenuti eccessivi anche da parte di diversi top club europei come Bayern, Chelsea, Psg, Atletico e Real Madrid. Cristiano Ronaldo, che compirà 38 anni a febbraio, potrebbe far ritorno in patria e giocare con lo Sporting Lisbona, club che milita in Champions League. Incredibile come uno dei calciatori più forti della storia del calcio sia arrivato ad una situazione del genere.