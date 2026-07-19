Nella giornata di ieri il Milan ha finalizzato e annunciato ufficialmente una nuova operazione in uscita a titolo definitivo. Ha salutato la maglia rossonera il giovane attaccante svedese Maximilian Ibrahimović, talento classe 2006 e figlio di Zlatan, indimenticato ex centravanti milanista e attuale Senior Advisor di RedBird per il club di Via Aldo Rossi.

Ibrahimović all'AZ Alkmaar: il comunicato dei due club

"Maximilian Ibrahimović avrà l’opportunità di recuperare da un lieve infortunio e, successivamente, di unirsi allo Jong AZ".

Ibrahimović junior è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'. Il ragazzo inizierà la sua avventura in Olanda partendo dallo Jong AZ, la seconda squadra del club che milita nella seconda divisione olandese, non appena avrà superato un problema fisico. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stata la stessa società olandese attraverso una nota sul proprio sito internet

Poco dopo è arrivata anche la nota di commiato da parte di Via Aldo Rossi, che ha sancito la fine dell'esperienza in rossonero del giovane attaccante:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'Alkmaar Zaanstreek. Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

I numeri di Maximilian: dall'esplosione con Oddo al ritorno in Olanda

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Il percorso di Maximilian Ibrahimović nell'ultima stagione ha vissuto di forti contrasti. Nella prima parte dell'anno era partito a razzo con ilguidato da Massimo Oddo, collezionando l'ottimo bottino diufficiali tra il campionato di Serie D e la Coppa Italia di categoria. Prestazioni di livello che, nella sessione di mercato di gennaio, avevano attirato le attenzioni dei grandi osservatori internazionali, portandolo al trasferimento in prestito con diritto di riscatto all'L'avventura ad Amsterdam con lo Jong Ajax si è rivelata però più complicata del previsto: lo svedese ha racimolato appena 76 minuti sul terreno di gioco distribuiti in 4 apparizioni complessive. Un rendimento condizionato che ha spinto i Lancieri a non esercitare il diritto di riscatto a fine stagione. Dopo il momentaneo rientro alla base rossonera, per Ibrahimović si aprono nuovamente le porte del calcio olandese, sponda Alkmaar, per cercare la definitiva consacrazione nel calcio professionistico.