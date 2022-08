Calciomercato Milan – Sfumato Mancini: il talento è vicino alla Roma

Sembrava dovesse rappresentare il futuro del Milan, invece Tommaso Mancini non si trasferirà in rossonero. Il baby talento del Vicenza, a lungo inseguito dalla dirigenza di via Aldo Rossi, non vestirà la maglia del Milan perché non si è trovato l'accordo con la famiglia del classe 2004. Pare, però, che il piccolo campione abbia trovato un accordo con un'altra squadra del campionato di Serie A: la Roma.