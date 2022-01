Calciomercato Milan – Assalto a Theo: offerto in cambio un grande bomber

Ultima settimana, questa, per il calciomercato invernale ed il Milan, oltre a chiudere l'operazione per Marko Lazetić della Stella Rossa, vuole provare a prendere un giovane difensore centrale da far crescere alla corte di Stefano Pioli. Ma il Diavolo sta lavorando, senza sosta, anche per blindare tre gioielli della sua rosa, quali Ismaël Bennacer, Theo Hernández e Rafael Leão. Il più vicino a mettere la firma sembra essere il francese.