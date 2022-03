Calciomercato Milan – Maldini torna su vecchio pallino per l’attacco

Il Milan, primo in classifica in Serie A ad otto giornate dalla fine del torneo, medita come migliorare nel calciomercato estivo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, da mesi, stanno gettando le basi per le trattative più importanti al fine di potenziare l'organico di mister Stefano Pioli con elementi di qualità. Mettendoglieli, magari, a disposizione il prima possibile. Contrariamente a quanto pensato finora, il Diavolo potrebbe procedere anche all'acquisto di un esterno sinistro d'attacco.