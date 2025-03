Mike Maignan, portiere del Milan, potrebbe anche salutare al termine della stagione e molto, del suo futuro, dipenderà da quella che sarà la sua reale volontà. L'estremo difensore rossonero, nel corso delle ultime settimane, si è reso protagonista di prestazioni non indimenticabili, che avrebbero fatto ripensare la dirigenza in merito al rinnovo, fino a non molto tempo fa molto vicino. Non solo, perché diventato capitano praticamente fisso sotto Sérgio Conceicao, ha saltato il Lecce per squalifica per un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro.