L'eventuale rinnovo del contratto di Mike Maignan e Theo Hernández con il Milan prime 'spine' di calciomercato per il futuro dirigente

Igli Tare sembra in procinto di diventare il direttore sportivo del Milan e, secondo il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola, l'ex dirigente della Lazio avrà diverse 'gatte da pelare' prima di addentrarsi con decisione nella prossima sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, i casi Maignan e Theo sul piatto del DS

Tra le prime, le trattative per il rinnovo del contratto di Mike Maignan e Theo Hernández. Entrambi i francesi, infatti, andranno in scadenza il 30 giugno 2026 e su tutti e due i transalpini andrà presa una decisione quanto prima. 'QS' ha ricordato come con il portiere fosse stata già trovata una bozza di accordo.