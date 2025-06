Sembra essere definitivamente giunta al capolinea la trattativa tra Milan e Chelsea per Mike Maignan, anche se nelle ultime ore è giunto un interessante retroscena a riguardo. A rivelarlo il collega Kaveh Scholekol di 'Sky Sports'. Secondo quanto riferito non sarebbero stati i Blues a chiedere ai rossoneri il portiere transalpino, che al contrario sarebbe stato offerto. Come detto, inoltre, non ci sarebbe più nulla da fare per il suo trasferimento. Non ci sarebbe stata nessuna offerta e non si sarebbe raggiunto alcun accordo tra le parti. Il club londinese, almeno quest'estate, non lo ingaggerà, anche se per il futuro nulla è detto.