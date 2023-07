Calciomercato Milan – Lukaku in prestito? Per CDK e Pobega invece…

Tante notizie sul calciomercato del Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 19 luglio 2023. Anche nel corso della mattinata, però, molte novità sull'universo rossonero, tra 'rumors', trattative in entrata e in uscita. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sulle mosse di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada finora uscite su 'PianetaMilan.it'.