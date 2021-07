Calciomercato Milan – Luan Capanni passa alla Viterbese

L'attaccante brasiliano Luan Capanni passa in prestito dal Milan alla Viterbese, società che milita in Serie C

Carmelo Barillà

L'attaccante brasiliano Luan Capanni passa dal Milan alla Viterbese, società che milita in Serie C. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Racing Santander. Si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale dei gialloblu.

"La società Us Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Luan David Capanni Dias è un nuovo calciatore gialloblù. L’attaccante arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan.

Per il brasiliano classe 2000 nell’ultima stagione sportiva 9 partite con la maglia del Racing Santander.

A Luan vanno i migliori auguri per la sua nuova avventura con la maglia della Viterbese".