Calciomercato – Il Milan accelera per Loftus-Cheek e Pulisic | News

Ruben Loftus-Cheek potrebbe non essere l'unico calciatore del Chelsea a trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di mercato. Il club di via Aldo Rossi ha raggiunto l'accordo con il giocatore, mentre sarebbe veramente ad un passo dal trovare l'accordo definitivo anche con il club inglese. I rossoneri e i 'blues' sono legati da un ottimo rapporto e questo potrebbe indurre il Diavolo ad acquistare un altro calciatore oltre al centrocampista inglese.

Stando a quanto riporta Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport' e inviato sul Milan, il Diavolo starebbe accelerando anche per Christian Pulisic. I rossoneri starebbero provando a chiudere quella che sarebbe una grande doppia operazione in entrata. Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.