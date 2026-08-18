Il Milan di Gerry Cardinale blinda Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese classe 1996 è riuscito a superare l'epurazione estiva decisa dal tecnico Rúben Amorim nel summit di calciomercato a Milanello con i dirigenti Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner. Come confermato dall'approfondimento odierno di Tuttosport, l'ex calciatore del Chelsea ha conquistato la fiducia dell'allenatore portoghese durante il ritiro precampionato, respingendo l'assalto in Premier League del Coventry City guidato da Frank Lampard. Per il numero 8 rossonero, reduce dal gol nell'amichevole contro il Manchester United, si profila ora una maglia da titolare in Serie A nel match d'esordio contro il Torino e un imminente rinnovo del contratto a Via Aldo Rossi.

Il ruolo di trequartista tattico: la cura Amorim sulla scia di Pioli e Sarri

Il destino a Milano di Loftus-Cheek è radicalmente cambiato nel giro di pochissime settimane. Le ottime prestazioni fornite durante le sessioni di allenamento e i test estivi hanno convinto Amorim a fare marcia indietro rispetto alle iniziali liste di sfoltimento della rosa rossonera. Il tecnico lusitano ha trovato la collocazione ideale per il gigante britannico all'interno del suo dinamico 3-4-2-1, posizionandolo stabilmente sulla linea dei due trequartisti alle spalle dell'unica punta anziché nella diga di mediana.

Una mossa tattica che ricalca da vicino le felici intuizioni avute in passato da altri allenatori. Già Stefano Pioli, nella stagione 2023-2024, aveva avanzato il raggio d'azione dell'inglese ottenendo un bottino straordinario di 10 gol complessivi. Ancor prima, nell'annata 2018-2019 trascorsa a Stamford Bridge sotto la guida di Maurizio Sarri, Loftus-Cheek visse la sua miglior stagione realizzativa in carriera firmando 11 reti partendo proprio da mezza punta. Amorim è convinto che la straripante forza fisica unita alla qualità tecnica del classe 1996 possano nuovamente dominare il campionato italiano.

Il no a Frank Lampard e le cifre del rinnovo con il Milan

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La conferma della centralità di Loftus-Cheek nel nuovo corso milanista si riflette direttamente sulle ultime dinamiche di calciomercato. Nelle scorse settimane la dirigenza di Via Aldo Rossi, avallando la precisa richiesta del proprio allenatore, ha rispedito al mittente diverse offerte provenienti dall'Inghilterra. La proposta più concreta era stata mossa dal Coventry City: Frank Lampard, grande estimatore del centrocampista avendolo già guidato a Londra, era pronto a investire ben 10 milioni di euro per il cartellino, ricevendo tuttavia un secco rifiuto.Con la permanenza ormai scolpita nella pietra, i vertici societari hanno avviato i primi contatti telefonici con l'entourage del giocatore per ridiscutere il futuro a lungo termine. L'attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2027, verrà presto prolungato con l'obiettivo di estendere il matrimonio calcistico fino al 30 giugno 2029, con opzione per il 2030. Un segnale di totale fiducia per Loftus-Cheek, pronto a guidare il Diavolo da protagonista fin dal debutto di domenica sera contro i granata.