Calciomercato Milan, lo strano caso Leao: è tornato punto fermo. Bayern ...

Non solo, perché se dovesse rimanere, e non è per nulla impossibile, tornerebbe ad essere punto fermo della rosa di Massimiliano Allegri. Uno di quelli da cui ripartire per il nuovo corso. Questo rappresenta però un paradosso dal momento in cui fino a poco tempo fa sembrava quasi essere un giocatore da spedire via il prima possibile. In ogni caso il classe 1999, in un'intervista a 'L'Officiel', ha ribadito il proprio amore per il Milan, come d'altronde ha sempre fatto: "Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno".