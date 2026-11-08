Le prestazioni di Koni De Winter con la maglia del Milan non sono passate inosservate in Inghilterra. Il difensore belga, arrivato in rossonero dal Genoa nell'estate 2025, avrebbe attirato l'interesse di diverse società di Premier League. A riportarlo è Mark Brus su The Daily Briefing, con un'indiscrezione che coinvolge alcuni dei club più importanti del campionato inglese.

In particolare, Liverpool, Manchester United e Chelsea sarebbero tra le principali pretendenti per il classe 2002. Gli osservatori delle tre società starebbero seguendo con attenzione il percorso del giocatore, che sotto la guida di Rúben Amorim si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella difesa rossonera.

Non soltanto Liverpool, United e Chelsea: sette club sulle sue tracce

La lista delle pretendenti, secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe ancora più lunga. Oltre alle tre big, anche Newcastle United, Tottenham, Leeds United e Brentford avrebbero mandato propri osservatori per visionare De Winter nelle ultime partite.

Un interesse che testimonia la crescita del difensore, apprezzato soprattutto per la sua duttilità. Il belga può infatti ricoprire più ruoli nella linea arretrata e sta consolidando la propria posizione come uno dei tre centrali del sistema di Amorim.

Una fonte vicina al mondo degli agenti, citata da Brus, ha descritto così il momento del giocatore: "Koni De Winter sta crescendo molto bene al Milan e c'è un grande interesse da parte della Premier League. È un talento versatile, ma ora si sta facendo conoscere soprattutto come uno dei tre difensori centrali del Milan".

Il Milan non ha intenzione di privarsene

Al momento, però, non risultano offerte ufficiali né trattative concrete. Si parla di club che stanno monitorando il giocatore e valutando il suo profilo in vista delle prossime finestre di mercato, tra gennaio e l'estate 2027.

De Winter, dal canto suo, non sarebbe particolarmente interessato a lasciare Milano. Il difensore è arrivato al Milan soltanto nell'estate 2025 e sta trovando continuità e fiducia, elementi importanti per la sua crescita.

Inoltre, il contratto in scadenza nel 2030 mette il club rossonero in una posizione di forza. Il Milan non ha quindi ragioni immediate per cedere uno dei difensori su cui Amorim sta puntando maggiormente.

Amorim ha valorizzato il difensore belga

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L'interesse dall'Inghilterra è anche il risultato del percorso compiuto da De Winter negli ultimi mesi. Dopo l'esperienza al Genoa, il centrale ha trovato al Milan un contesto nel quale crescere e assumere responsabilità sempre maggiori.La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e le qualità nella costruzione dal basso lo rendono un profilo interessante per il calcio inglese. Per ora, tuttavia, il suo futuro resta legato al progetto rossonero: le attenzioni della Premier League sono un riconoscimento della sua crescita, ma non equivalgono a una cessione imminente.