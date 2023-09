Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Tentativo per il talento ungherese”

Alla fine, però, ad avere la meglio sarebbe stato l' Eintracht Francoforte , che si sarebbe assicurato le sue prestazioni per la prossima stagione. Questo perché, si legge, il padre, Krisztian Lisztes senior, ha preso parte alla trattativa e avrebbe preferito un suo trasferimento in Bundesliga . LEGGI ANCHE: Inter-Milan, tutti gli 'eroi' di un giorno >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.