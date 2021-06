Calciomercato Milan – L’Inter piomba su Calhanoglu: ecco l’offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu potrebbe andare a giocare sull'altra sponda dei Navigli. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe perdere a parametro zero anche Hakan Calhanoglu dopo Gigio Donnarumma. Se il portiere, però, ha scelto di andare ad arricchirsi in Francia, nella fila del PSG, altrettanto non si potrebbe dire del turco che, in queste ultime ore, si è avvicinato sensibilmente all'Inter.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'Inter, infatti, è piombata su Calhanoglu, ritenuto l'erede naturale di Christian Eriksen, che difficilmente potrà tornare a calcio in Serie A dopo quanto accaduto. Ed un contatto con l'entourage dell'ex Amburgo e Bayer Leverkusen è bastato per capire il gradimento del calciatore all'ipotesi nerazzurra.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni. È finito, in maniera ingloriosa, l'Europeo della Turchia (tre sconfitte su tre) e Calhanoglu dovrà dire cosa vorrà fare nella prossima stagione. Il suo status di svincolato facilita, di molto, il lavoro dell'Inter su di lui. Pressing agevolato anche dal fatto che la distanza con il Milan tra domanda ed offerta per il rinnovo non è mai calata nei mesi.

Il braccio di ferro ha finito per raffreddare l'ipotesi di una permanenza di Calhanoglu al Milan in questo calciomercato. Il turco ha sempre chiesto almeno 5 milioni di euro netti a stagione al Diavolo per rinnovare. Il club di Via Aldo Rossi non è mai salito oltre i 4. L'Inter è sbucata a sorpresa e si è infilata in pole position per lui. L'operazione 'scherzetto', ha commentato la 'rosea', dell'Inter al Milan è già servita e potrebbe potenzialmente concludersi nel giro di pochi giorni.

L'Inter è pronta a riconoscere a Calhanoglu quei 5 milioni di euro netti l'anno richiesti, oltre che la possibilità di giocare in Champions League e di continuare ad esaltarsi in un torneo competitivo come il campionato italiano. Ma con lo Scudetto sul petto. L'arrivo di Calhanoglu a parametro zero, per i nerazzurri, in forti difficoltà economiche, sarebbe un gran colpo: ingaggio ripagato soltanto con l'uscita di Radja Nainggolan.

Qualora accettasse davvero la proposta dei 'cugini', Calhanoglu befferebbe il Milan e, soprattutto, il tecnico Stefano Pioli che su di lui aveva investito tanto. Milan, le news più importanti di mercato del 20 giugno >>>