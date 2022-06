Calciomercato Milan – Lecce, vicino il trasferimento in prestito di Colombo

Nuova avventura per Lorenzo Colombo . Dopo aver vestito la maglia della SPAL nella passata stagione in Serie B, l'attaccante del Milan si appresta ad una nuova esperienza in prestito, questa volta in Serie A.

Secondo quanto riferisce 'gianlucadimarzio.com', il Lecce sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa in prestito per Lorenzo Colombo. Dopo aver segnato 6 gol in 34 presenze con la SPAL, per il classe 2002 questa sarà una grande occasione per mettersi in mostra nel campionato di Serie A.