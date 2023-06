Calciomercato Milan – Leao, Maignan e Theo Hernandez ritenuti incedibili

In attesa dell'ufficialità del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle, arrivano finalmente buone notizie per i tifosi del Milan. Nelle ultime settimane si è parlato diverse volte di un interesse da parte dei grandi club europei per i pezzi pregiati del Diavolo, vale a dire Mike Maignan, Rafael Leao e Theo Hernandez. Dopo aver ceduto il centrocampista, il club di via Aldo Rossi avrebbe deciso di non mettere sul mercato i 'pezzi da 90'.