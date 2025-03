Calciomercato Milan, la strategia rossonera per tenersi Álex Jiménez

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista del prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi proverà a tenersi Álex Jiménez il più a lungo possibile. Per questo motivo il Milan ha in programma di incontrare il Real Madrid per rivedere i termini dell'accordo tra le parti.