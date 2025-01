Calciomercato Milan – La Juventus ci ripensa su Tomori: ecco l’altro profilo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X, la Juventus ha avviato una serie di contatti con il Newcastle per cercare di portare in bianconero il difensore classe 1998, Kelly. Il giovane calciatore, che si è messo in evidenza per le sue ottime prestazioni in Premier League, è valutato intorno ai 30 milioni di euro e potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità per la retroguardia della squadra allenata da Thiago Motta.